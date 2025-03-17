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Найдено доказательство нахождения Вселенной внутри черной дыры

Источник:
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
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Черная дыра (космос)
Фото: © Chandra X-ray Observatory

Анализ изображений космического телескопа «Джеймс Уэбб» привел американского ученого Лиора Шамира к сенсационному выводу, что наша Вселенная может быть «заперта» внутри черной дыры. Гипотеза опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Исследователь из Университета штата Канзас обнаружил, что две трети из 263 исследованных галактик вращаются по часовой стрелке, что противоречит традиционным представлениям о равномерном распределении вращения галактик.

Одно из объяснений феномена — Вселенная родилась вращающейся. Согласно «космологии Шварцшильда» это значит, что наша галактика находится внутри черной дыры, которая, в свою очередь, может быть частью другой Вселенной.

По такой гипотезе другие черные дыры могут быть «червоточинами» в другие вселенные, недоступные для наблюдения. Впрочем, существует и альтернативное объяснение: на наблюдаемые данные могло повлиять вращение нашего Млечного Пути.

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fominviatheslav20

Идиотизм...Этому ФАС что бы бороться с завышенными ценами-так нет,все наоборот...Чисто антинародная организация...А...

d6w58vnowu

не пора ли предупредить за контрафакт и откровенный брак?

Twilight88

Правильно, леса же для корейцев с китайцами

Улитка на склоне

Они народ не понимают. Депутатов нужно посадить на минималку и они сразу размножаться расхотят.