Найдено доказательство нахождения Вселенной внутри черной дыры

Анализ изображений космического телескопа «Джеймс Уэбб» привел американского ученого Лиора Шамира к сенсационному выводу, что наша Вселенная может быть «заперта» внутри черной дыры. Гипотеза опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Исследователь из Университета штата Канзас обнаружил, что две трети из 263 исследованных галактик вращаются по часовой стрелке, что противоречит традиционным представлениям о равномерном распределении вращения галактик.

Одно из объяснений феномена — Вселенная родилась вращающейся. Согласно «космологии Шварцшильда» это значит, что наша галактика находится внутри черной дыры, которая, в свою очередь, может быть частью другой Вселенной.

По такой гипотезе другие черные дыры могут быть «червоточинами» в другие вселенные, недоступные для наблюдения. Впрочем, существует и альтернативное объяснение: на наблюдаемые данные могло повлиять вращение нашего Млечного Пути.