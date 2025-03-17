НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Опровергнут миф о пике умственных способностей в 30 лет

Источник:
Science Advances
186 0

Ученые опровергли мнение о том, что умственные способности достигают пика к 30 годам. Оказалось, что навыки чтения и математики продолжают улучшаться и после 40 лет, соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Прежние исследования показывали снижение когнитивных способностей с возрастом. Однако использованный подход не учитывал различия в образовании и жизненном опыте людей разных поколений.

Авторы исследования применили метод длительного наблюдения, изучая одну группу людей в разное время. Были использованы данные программы международной оценки компетенции взрослых, в рамках которой людей от 16 до 65 лет тестируют на уровень навыков работы с информацией.

Анализ результатов тестирования около 3 тысяч немецких участников с 2012 по 2015 год показал, что навыки чтения улучшались до 46 лет, а математические — до 41 года. Последующее снижение было незначительным.

Регулярное применение читательских и математических навыков в повседневной жизни позволяло сохранять их на высоком уровне даже после 50 лет. Редкая практика, наоборот, приводила к более раннему снижению способностей после 35 лет.

Исследователи отметили, что ключ к сохранению ясности ума в зрелом возрасте — регулярная ментальная тренировка и активное использование когнитивных навыков.

Еще по теме
Неожиданную угрозу здоровью нашли в бутилированной воде
Найдено доказательство нахождения Вселенной внутри черной дыры
Зарождение жизни на Земле объяснили воздействием «микромолний»
Рост уровня Мирового океана стал угрозой прибрежным территориям
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Создан лазер мощностью в миллион атомных электростанций
Трамп попросил Путина пощадить группировку ВСУ
Путин приказал в кратчайшие сроки добить ВСУ в Курской области
Песков объяснил появление Путина в военной форме
Обсуждение (0)
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Пять приемов расположить к себе людей
Как научиться стриптизу за один раз. ВИДЕО
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
36
Путин приказал в кратчайшие сроки добить ВСУ в Курской области
36
Трамп попросил Путина пощадить группировку ВСУ
29
Макрон пригрозил отправить войска на Украину без согласия России
25
Медведев назвал Макрона и Стармера «идиотами»
22
Песков объяснил появление Путина в военной форме