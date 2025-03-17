Опровергнут миф о пике умственных способностей в 30 лет

Ученые опровергли мнение о том, что умственные способности достигают пика к 30 годам. Оказалось, что навыки чтения и математики продолжают улучшаться и после 40 лет, соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Прежние исследования показывали снижение когнитивных способностей с возрастом. Однако использованный подход не учитывал различия в образовании и жизненном опыте людей разных поколений.

Авторы исследования применили метод длительного наблюдения, изучая одну группу людей в разное время. Были использованы данные программы международной оценки компетенции взрослых, в рамках которой людей от 16 до 65 лет тестируют на уровень навыков работы с информацией.

Анализ результатов тестирования около 3 тысяч немецких участников с 2012 по 2015 год показал, что навыки чтения улучшались до 46 лет, а математические — до 41 года. Последующее снижение было незначительным.

Регулярное применение читательских и математических навыков в повседневной жизни позволяло сохранять их на высоком уровне даже после 50 лет. Редкая практика, наоборот, приводила к более раннему снижению способностей после 35 лет.

Исследователи отметили, что ключ к сохранению ясности ума в зрелом возрасте — регулярная ментальная тренировка и активное использование когнитивных навыков.