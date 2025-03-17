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Рост уровня Мирового океана стал угрозой прибрежным территориям

Источник:
Sibnet.ru
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Рекордные темпы роста уровня Мирового океана зафиксировали специалисты NASA. Это угрожает прибрежным территориям по всему миру, сообщается на сайте агентства.

«Подъем уровня океана в 2024 году оказался выше, чем мы ожидали. Скорость повышения продолжает увеличиваться», — рассказал исследователь NASA Джош Уиллис.

Уровень Мирового океана в 2024 году поднялся на 0,59 сантиметра, в то время как прогнозировалось 0,43 сантиметра. Причиной этого называют усиление таяния ледников и повышение температуры воды.

За последние 30 лет среднегодовой рост уровня океана удвоился. Это создает серьезную угрозу для прибрежных городов и населенных пунктов. Наводнения и эрозия почв становятся более частыми.

Рост уровня моря в 2024 году на две трети был обусловлен тепловым расширением воды. В предыдущие годы главным фактором было таяние ледников. 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений.


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