Рост уровня Мирового океана стал угрозой прибрежным территориям

Рекордные темпы роста уровня Мирового океана зафиксировали специалисты NASA. Это угрожает прибрежным территориям по всему миру, сообщается на сайте агентства.

«Подъем уровня океана в 2024 году оказался выше, чем мы ожидали. Скорость повышения продолжает увеличиваться», — рассказал исследователь NASA Джош Уиллис.

Уровень Мирового океана в 2024 году поднялся на 0,59 сантиметра, в то время как прогнозировалось 0,43 сантиметра. Причиной этого называют усиление таяния ледников и повышение температуры воды.

За последние 30 лет среднегодовой рост уровня океана удвоился. Это создает серьезную угрозу для прибрежных городов и населенных пунктов. Наводнения и эрозия почв становятся более частыми.

Рост уровня моря в 2024 году на две трети был обусловлен тепловым расширением воды. В предыдущие годы главным фактором было таяние ледников. 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений.



