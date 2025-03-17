Telegram обязали удалить запрещенные стикеры

Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить запрещенные в России наборы стикеров, сообщила пресс-служба ведомства.

«На основании решения суда Роскомнадзор внес указанные интернетстраницы в Единый реестр запрещенной информации и направил в адрес владельца хостинга и интернетресурса уведомление с требованием удалить запрещенный контент», — говорится в сообщении.

Если Telegram откажется выполнить требование, ему грозит штраф на сумму до 4 миллионов рублей. Сейчас общая сумма штрафов за нарушение российского законодательства у Telegram составляет 94,5 миллиона рублей.

12 марта 2025 года Зуевский районный суд Кировской области признал запрещенными два набора стикеров в Telegram, так как они содержали изображения нацистской символики и атрибутики. Позже стало известно, что с начала года под запрет попали 33 набора стикеров.