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Telegram обязали удалить запрещенные стикеры

Источник:
Sibnet.ru
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Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить запрещенные в России наборы стикеров, сообщила пресс-служба ведомства.

«На основании решения суда Роскомнадзор внес указанные интернетстраницы в Единый реестр запрещенной информации и направил в адрес владельца хостинга и интернетресурса уведомление с требованием удалить запрещенный контент», — говорится в сообщении.

Если Telegram откажется выполнить требование, ему грозит штраф на сумму до 4 миллионов рублей. Сейчас общая сумма штрафов за нарушение российского законодательства у Telegram составляет 94,5 миллиона рублей.

12 марта 2025 года Зуевский районный суд Кировской области признал запрещенными два набора стикеров в Telegram, так как они содержали изображения нацистской символики и атрибутики. Позже стало известно, что с начала года под запрет попали 33 набора стикеров.

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fominviatheslav20

Идиотизм...Этому ФАС что бы бороться с завышенными ценами-так нет,все наоборот...Чисто антинародная организация...А...

d6w58vnowu

не пора ли предупредить за контрафакт и откровенный брак?

Twilight88

Правильно, леса же для корейцев с китайцами

vad7958

Да я бы не сказал что на Ozon дешевле технника чем в ДНС...