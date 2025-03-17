Минцифры напомнило о полезном сервисе для родителей на «Госуслугах»

Минцифры напомнило о сервисе для родителей будущих первоклассников на «Госуслугах». Пользователи могут заранее заполнить черновик заявления на прием в первый класс, чтобы повысить шансы ребенка попасть в нужную школу.

«Повысьте шансы своего ребенка попасть в нужную школу! Заполните черновик заявления в 1 класс на Госуслугах, и в день старта приемной кампании останется только нажать кнопку "Отправить"», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

После формирования черновика появится таймер обратного отсчета. Он подскажет, через какое время можно подать заявление. За день до старта приемной кампании «Госуслуги» пришлют дополнительное напоминание.

При записи детей в первый класс учитывается очередность подачи заявок. В первую очередь зачисляют тех, кто подал заявление раньше, пояснили в ведомстве. Если у родителя есть льготы при поступлении, он может дать согласие на автоматическую отправку заявления.

Запись в первый класс на «Госуслугах» доступна во всех регионах России, кроме Москвы и Московской области. По данным Минцифры, в прошлом году в первую волну записи на «Госуслугах» было подано 825 тысяч заявлений в первый класс.