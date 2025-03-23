Украинские силы потеряли в Курской области в общей сложности около 500 единиц тяжелой техники и артиллерийских орудий, пишет военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.
«Из-за нехватки припасов и риска попасть в окружение отступающие украинцы двигались стремительно — по-видимому, под покровом темноты. Тяжелую технику, что они не могли взять с собой, они просто бросали — по сути, оставляли русским как трофей», — описывает Экс бегство Вооруженных силы Украины (ВСУ) из Курской области.
В результате, по его словам, «русские захватили лучшие машины и орудия лучших бригад Украины». Среди них — американские танки M1A1 Abrams. Пентагон пожертвовал Киеву 31 такой танк. ВСУ потеряли 19 машин этого типа, часть из них была брошена в Курской области, отметил обозреватель.
Украинские силы потеряли значительное число американских БМП M2A2 Bradley. Всего списано как минимум 81 одна такая машина. Часть из них досталась российским войскам в Курской области, констатировал Экс.
По его данным, в ходе конфликта на Украине было зафиксировано уничтожение не менее 55 американских 155-миллиметровых гаубиц М-777. По всей видимости, несколько таких артсистем в неповрежденном виде российские силы захватили в Курской области.