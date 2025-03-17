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Депутат призвал девушек носить мини для повышения рождаемости

Источник:
Sibnet.ru
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Депутат Гордумы Тарусы Калужской области от ЛДПР Евгений Руденко призвал жительниц России носить мини-юбки для повышения рождаемости.

«Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще надевать мини-юбки в солнечные дни. Для повышения демографии России», — написал Руденко в соцсети «ВКонтакте».

Депутат добавил в комментариях, что «в 70-х все ходили в мини, и браки были крепкие», а «реальным ребятам нравится, когда девушки ходят в мини», еще это увеличивает шансы женщины выйти замуж.

В комментариях депутатам-мужчинам предложили ходить без брюк и нижнего белья в тех же целях.

Мини-юбка сегодня: провокация или деловая мода?

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Жизнь #Общество
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scorpion2777

Всех навстречу к Бандере, ганулка одесский уже отправился.

ecima

А ВСУ щадили военных РФ? Клин клином вышибают!

fominviatheslav20

Идиотизм...Этому ФАС что бы бороться с завышенными ценами-так нет,все наоборот...Чисто антинародная организация...А...

Kukuh88

Не американские ли там наемники сидят, что он так рьяно за перемирие схватился?