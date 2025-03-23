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Юрист перечислила плюсы официального брака

Источник:
«Известия»
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Официальное оформление брака влечет за собой множество положительных юридических последствий, рассказала адвокат, управляющий партнер РОКА «Советник» Екатерина Заболоцкая.

Банки охотнее одобряют кредиты семейным людям, так как это подтверждает их благонадежность и ответственность. Также официально зарегистрированный брак может давать такое преимущество, как получение налоговых вычетов, отметила Заболоцкая в интервью «Известиям».

«Лицам, состоящим в зарегистрированном браке, как правило, доступны различные государственные системы поддержки, а при наличии детей — пособия, льготные кредиты и прочее», — добавила адвокат.

Также, по ее словам, супруги обязаны материально поддерживать друг друга. В случае отказа в судебном порядке алименты могут требовать нетрудоспособный нуждающийся супруг, жена в период беременности, а также супруг, ухаживающий за общим ребенком или ребенком-инвалидом.

«Официальные супруги в случае смерти одного из них попадают в первую очередь наследства. То есть они наследуют в равных долях вместе с родителями умершего и его детьми. <…> А если брак не зарегистрирован, то переживший сожитель в силу закона никаких прав на наследство не имеет, а значит, никакое имущество после смерти ему не достанется», — подчеркнула Заболоцкая.

Преимущества брачного договора
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Жизнь #Законы #Любовь
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