Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, 18 марта.

«Думаю, у нас все идет хорошо с Россией. Посмотрим, возможно, у нас будет что объявить ко вторнику. Я буду говорить с президентом Путиным во вторник», — цитирует ТАСС Трампа.

Он отметил, что во время разговора с Путиным намерен обсудить вопрос территорий. «Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос», — сказал глава Белого дома.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что американская сторона призвала Киев пойти на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности.

Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф уточнил, что сейчас также обсуждается вопрос о судьбе Запорожской атомной электростанции, которая оказалась на российской территории.