НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп 18 марта обсудит с Путиным судьбу Украины

Источник:
ТАСС
525 2

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, 18 марта.

«Думаю, у нас все идет хорошо с Россией. Посмотрим, возможно, у нас будет что объявить ко вторнику. Я буду говорить с президентом Путиным во вторник», — цитирует ТАСС Трампа.

Он отметил, что во время разговора с Путиным намерен обсудить вопрос территорий. «Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос», — сказал глава Белого дома.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что американская сторона призвала Киев пойти на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности.

Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф уточнил, что сейчас также обсуждается вопрос о судьбе Запорожской атомной электростанции, которая оказалась на российской территории.

Тема: Военная операция на Украине
Россия потребует железобетонных гарантий по миру на Украине
Белый дом анонсировал скорый контакт Путина и Трампа
Кремль сравнил европейских политиков с флюгерами
Эксперт рассказал о вреде цельнозернового хлеба и свежевыжатого сока
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Создан лазер мощностью в миллион атомных электростанций
Матвиенко призвала сократить прием в вузы Москвы из провинции
Трамп попросил Путина пощадить группировку ВСУ
Путин приказал в кратчайшие сроки добить ВСУ в Курской области
Обсуждение (2)
Картина дня
Трамп 18 марта обсудит с Путиным судьбу Украины
Россия потребует железобетонных гарантий по миру на Украине
Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
Депутат призвал девушек носить мини для повышения рождаемости
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Пять приемов расположить к себе людей
Как научиться стриптизу за один раз. ВИДЕО
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

scorpion2777

Всех навстречу к Бандере, ганулка одесский уже отправился.

ecima

А ВСУ щадили военных РФ? Клин клином вышибают!

fominviatheslav20

Идиотизм...Этому ФАС что бы бороться с завышенными ценами-так нет,все наоборот...Чисто антинародная организация...А...

Kukuh88

Не американские ли там наемники сидят, что он так рьяно за перемирие схватился?