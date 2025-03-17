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Зарождение жизни на Земле объяснили воздействием «микромолний»

Источник:
Sibnet.ru
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Новую версию возникновения жизни на Земле предложили ученые Стэнфордского университета. По их гипотезе, небольшие электрические разряды в каплях воды в ранней атмосфере способствовали образованию органических молекул.

Эксперименты показали, что при распылении воды в газовой смеси между каплями происходят миниатюрные разряды. Энергии разрядов достаточно для синтеза органических молекул с углеродно-азотными связями, говорится в статье исследователей, опубликованной в Science Advances.

Это подтверждает гипотезу Опарина-Холдейна о возможности возникновения жизни из неорганических веществ под действием энергии. Еще в 1952 году Миллер и Юри провели подобный эксперимент, используя электрические разряды в замкнутой системе.

Миллер и Юри смоделировали условия ранней Земли, пропустив электрические разряды через смесь газов (метан, аммиак, водород, оксид углерода) и водяной пар. В результате образовались аминокислоты — «кирпичики жизни».

Стэнфордские ученые дополнили гипотезу Опарина-Холдейна, предположив, что роль молний могли играть миниатюрные разряды между каплями воды с разными зарядами. Это расширяет понимание возможных путей зарождения жизни.

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