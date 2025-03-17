Подсчитаны сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Американские психологи выяснили, что для полного эмоционального отрыва от бывшего партнера в среднем требуется около восьми лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science.

Ученые Иллинойского университета проанализировали данные опроса людей, переживших расставание после длительных отношений. Средний возраст участников составил около 30 лет. Средний стаж отношений составил 4,6 лет.

Участники оценивали степень привязанности к бывшим партнерам, сравнивая с чувствами к другим людям — в частности, друзьям и родственникам. Также учитывалось, кто был инициатором расставания и создали ли участники новые отношения.

Оказалось, что в среднем полное безразличие к бывшему партнеру наступает примерно через восемь лет. Но есть и серьезные индивидуальные различия: у некоторых чувства могут не пройти никогда.

Люди с тревожным типом привязанности и те, кто продолжает общаться с бывшими, дольше испытывают эмоциональную связь. Психологи также установили, что наличие общих детей усиливает связь сразу после расставания, но потом она слабеет быстрее.