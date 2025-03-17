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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ, вместо Анатолия Баргилевича этот пост занял генерал-майор Андрей Гнатов, который до этого занимал пост заместителя главы Генштаба. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса Зеленского.

Перед Гнатовым поставлены задачи по повышению эффективности управленческой вертикали ВСУ, уточняется в сообщении Генштаба. В частности, ему предстоит завершить реорганизацию украинской армии, связанную с внедрением корпусной структуры.

Гнатов окончил Харьковский институт танковых войск. С 2016 по 2021 год он был начальником штаба и командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты, после — замкомандующего и командующим войсками оперативного командования «Юг» и «Восток» Сухопутных войск ВСУ.

С июня 2024 года до конца января 2025 года Гнатов командовал Объединенными силами ВСУ и группировкой «Хортица». После взятия российскими войсками Курахово и Великой Новоселки его отправили в отставку.

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scorpion2777

Всех навстречу к Бандере, ганулка одесский уже отправился.

ecima

А ВСУ щадили военных РФ? Клин клином вышибают!

fominviatheslav20

Идиотизм...Этому ФАС что бы бороться с завышенными ценами-так нет,все наоборот...Чисто антинародная организация...А...

Kukuh88

Не американские ли там наемники сидят, что он так рьяно за перемирие схватился?