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Сибиряки поженятся на горе Зеленой в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
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Молодожены на фестивале Grelka в 2024 году
Фото: © пресс-служба фестиваля Grelka

Восемь пар зарегистрируют отношения на горе Зеленой в Шерегеше во время GrelkaFest-2025, сообщила пресс-служба фестиваля. Это в четыре раза больше, чем в прошлом.

Команда фестиваля вместе со специалистами ЗАГС Кузбасса готовят особую церемонию, чтобы она с одной стороны отличалась от той, что была в прошлом году, с другой стала еще более романтичной и торжественной. Церемония состоится 11 апреля, в день, когда пройдет «Свадебный спуск».

Регистрировать брак на горе будут женихи и невесты из Томска, Красноярска, Абакана (Хакасия), Сургута, а также три пары из Новосибирска, еще в одной паре — невеста из Красноярска и жених из Новокузнецка.

В 2024 году первый высокогорный брак в стране зарегистрировали две пары.

Фестиваль GrelkaFest пройдет в Кузбассе на курорте Шерегеш с 10 по 13 апреля. В этом году он будет посвящен космической теме: состоится первое «межгалактическое путешествие» на лыжах и сноубордах. Хедлайнерами фестиваля станут группы Иванушки International и The Hatters.

Участников ждет семь креативных спусков: «Красная дорожка», «Карнавальный спуск», «Свадебный спуск», «Совершенно-летний спуск», «Дневной космический спуск», «Ночной космический спуск», «Пижамный спуск». Помимо этого пройдет традиционный чемпионат по прыжкам на сноубордах и лыжах в бассейн, конкурс горнолыжной красоты Мисс Шерегеш.

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Жизнь #Общество #Туризм #Кузбасс
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scorpion2777

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ecima

А ВСУ щадили военных РФ? Клин клином вышибают!

fominviatheslav20

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Kukuh88

Не американские ли там наемники сидят, что он так рьяно за перемирие схватился?