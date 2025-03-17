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Курьеры побили людей с высшим образованием по зарплате

Источник:
Sibnet.ru
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Курьерам в Москве предлагают зарплату на 19% выше, чем квалифицированным специалистам с высшим образованием, сообщили эксперты рекрутингового сервиса SuperJob.

Медианная зарплата (то есть в половине вакансий она меньше, в половине больше) в Москве, которая предлагается курьерам в марте 2025 года, составляет 130 тысяч рублей, а для специалистов с высшим образованием — 105 тысяч рублей (без высшего образования — 80 тысяч рублей), приводит РБК исследование SuperJob «Индекс курьера».

«Курьеры ни в чем не виноваты. Отлично, что их труд достойно оплачивается. Курьеры взяты как пример самой распространенной и массовой работы, не требующей образования и квалификации», — отметили эксперты сервиса.

«Российский рынок труда демонстрирует аномально высокие зарплаты на рынке неквалифицированного персонала, превышающие средние зарплаты квалифицированного персонала без высшего и с высшим образованием», — прокомментировал президент SuperJob Алексей Захаров.

С его точки зрения, это приводит к «деградации человеческого капитала» и приросту кадрового дефицита в реальном секторе. В здоровой экономике в развитой стране средние зарплаты квалифицированных специалистов с высшим образованием (программистов, учителей, врачей, чиновников и менеджеров среднего звена) должны превышать средние зарплаты квалифицированных специалистов без него.

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Экономика #Рынок труда #Общество
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