Мирра Андреева победила первую ракетку в финале турнира из WTA-1000

Российская теннисистка Мирра Андреева победила первую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко в финале турнира в американском Индиан-Уэллсе, который относится к престижной категории WTA-1000.

Встреча, которая продлилась 2 часа 4 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 2:6, 6:3, 6:3. Андреева выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13.

Россиянка выиграла второй крупный турнир за месяц и стала самой молодой чемпионкой в WTA со времен Марии Шараповой, обыгравшей в финале первую ракетку мира. Андреевой сейчас 17 лет.

За победу Андреева получит более 1,2 миллиона долларов призовых и тысячу очков, что позволит ей подняться на шестую строчку в мировом рейтинге.

В календаре Женской теннисной ассоциации (WTA) престижнее «тысячников» только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.