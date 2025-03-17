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Хуситы заявили о двойном ударе по авианосцу США Harry Truman

Источник:
ТАСС
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Авианосец ВМС США USS Harry Truman
Авианосец ВМС США USS Harry Truman
Фото: Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло двойной удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море в ответ на удары по Йемену, заявила пресс-служба движения.

«Во второй раз за 24 часа мы нанесли удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в северной части Красного моря. Атака, которая продолжалась несколько часов, была осуществлена с использованием нескольких баллистических и крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов», — приводит ТАСС заявление хуситов.

Движение отметило, что «после обстрела ракетами и беспилотниками авианосца и других кораблей истребители противника были вынуждены вернуться на место, с которого они взлетели».

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Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что хуситы продолжат атаки на американские корабли, а также будут блокировать проход израильских судов пока Израиль не возобновит поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по территории Йемена, которая находится под контролем хуситов.

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Топ комментариев

scorpion2777

Всех навстречу к Бандере, ганулка одесский уже отправился.

ecima

А ВСУ щадили военных РФ? Клин клином вышибают!

fominviatheslav20

Идиотизм...Этому ФАС что бы бороться с завышенными ценами-так нет,все наоборот...Чисто антинародная организация...А...

Kukuh88

Не американские ли там наемники сидят, что он так рьяно за перемирие схватился?