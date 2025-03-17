Хуситы заявили о двойном ударе по авианосцу США Harry Truman

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло двойной удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море в ответ на удары по Йемену, заявила пресс-служба движения.

«Во второй раз за 24 часа мы нанесли удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в северной части Красного моря. Атака, которая продолжалась несколько часов, была осуществлена с использованием нескольких баллистических и крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов», — приводит ТАСС заявление хуситов.

Движение отметило, что «после обстрела ракетами и беспилотниками авианосца и других кораблей истребители противника были вынуждены вернуться на место, с которого они взлетели».

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Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что хуситы продолжат атаки на американские корабли, а также будут блокировать проход израильских судов пока Израиль не возобновит поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по территории Йемена, которая находится под контролем хуситов.