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Медведев назвал Макрона и Стармера «идиотами»

Источник:
Sibnet.ru
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Россия многократно высказывалась о том, что не потерпит никаких «миротворцев» НАТО на Украине — их появление будет означать прямую войну, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что если Украина призовет европейские войска, Россия не будет иметь право этому препятствовать. Эту идею поддержал премьер-министр Британии Кир Стармер.

«Макрон и Стармер прикидываются дураками. Им снова и снова говорят, что миротворцы должны быть не из стран НАТО. Но нет же, "мы пошлем десятки тысяч" — просто скажите прямо, что вы хотите оказать военную помощь неонацистам в Киеве», — написал Медведев в соцсети X на английском языке.

Он подчеркнул, что появление войск НАТО на Украине будет означать войну. «Советуйтесь с [президентом США Дональдом] Трампом, ублюдки», — заключил Медведев.

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Политика #Мир #Военная политика
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