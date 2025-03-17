Медведи из новосибирского зоопарка вышли из спячки. ВИДЕО

Медведи проснулись после спячки в новосибирском зоопарке, сообщила пресс-служба организации и опубликовала видео с косолапыми.

Из берлог вышли уссурийская медведица Челси и бурые медведи Валя и Леха. «Они с удовольствием чистят свой густой мех, разминают бока и обходят свои владения», — описал поведение животных зоопарк.

После спячки медведи еще немного сонные и лишь небольшую часть дня проводят на свежем воздухе, они постепенно входят в новый для них режим дня и активности.

Медведи в красноярском зоопарке «Роев ручей» тоже проснулись. «Это значит, что весна окончательно вступила в свои права, и впереди будет преимущественно плюсовая температура», — говорится в сообщении зоосада в телеграм-канале.