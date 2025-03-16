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Щербаков феерично вернулся в шоу «Выжить в Самарканде»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Участник шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» Алексей Щербаков пропал из лагеря в позапрошлой серии, пропустив большое испытание. В девятом выпуске он вернулся и проявил себя.

В девятом выпуске игры сезонов «Выжить в Самарканде» Щербаков приехал в лагерь на пикапе и привез команде бургеры. Он не признался, где пропадал, отшутившись, что просто гулял и его не было ни четыре дня, а 15 минут.

В результате ведущие решили наказать «гуляку». Ему поставили условие: если он не побеждает в большом испытании, то автоматически идет на малое испытание с тем, кто займет последнее место. Если он занимает последнее место, то соперника ему выбирают на голосовании.

По результатам большого испытания, Щербаков не победил, но и не проиграл. Проиграла Ангелина Татарченкова, которая была на малом испытании в прошлом выпуске и победила.

На испытании на вылет Щербаков оказался хитрее и сумел обыграть Татарченкову. Однако участник признался, что победа не принесла ему радости, поскольку он не испытает духа соперничества по отношению к Ангелине.

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