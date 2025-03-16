Президенты Соединенных Штатов и России Дональд Трамп и Владимир Путин созвонятся в ближайшее время, сообщил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

«Я ожидаю, что на неделе состоится разговор между двумя президентами. Мы также продолжаем взаимодействовать и разговаривать с украинцами», — рассказал Уиткофф в интервью CNN.

По словам спецпосланника, его встреча с Путиным, состоявшаяся накануне в Москве, длилась три-четыре часа и «была позитивной». Президент России «принимает философию Трампа» по мирному урегулированию конфликта, отметил он.

Дистанция между США и Россией на переговорах по Украине постепенно сокращается и Трамп рассчитывает на «подлинный прогресс» и прекращение огня в течение ближайших недель, заключил Уиткофф.