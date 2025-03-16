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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль сравнил европейских политиков с флюгерами

Источник:
Sibnet.ru
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Поведение европейских лидеров, поддерживающих прекращение огня между Украиной и Россией, несмотря на призывы продолжать вооруженный конфликт, можно сравнить с флюгерами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

«Вы знаете, в европейских городах в старой Риге, в Таллине — очень популярны флюгеры на крышах. И, видимо, с детства, когда люди видят эти флюгеры, наступает определенная мимикрия», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Пескова. «флюгерообразное поведение — это, к сожалению, такая неотъемлемая часть поведения европейского политического истеблишмента». Так он прокомментировал заявление европейских лидеров в поддержку идеи о прекращении огня.

Делегации США и Украины во вторник, 11 марта провели переговоры в Саудовской Аравии. Киев согласился на 30-дневное прекращение огня.

Идею о перемирии поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Хотя ранее они призывали продолжать вооруженный конфликт.

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Политика #Мир #Военная политика
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