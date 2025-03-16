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Мужчина ожил в морге в Азербайджане

Источник:
Report
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Жителя азербайджанского села, признанного умершим, доставили в морг, где он неожиданно для персонала ожил, сообщили в управлении территориальных медицинских подразделений.

Жителя села Тахирли Джалилабадского района Хаяла Гулиева 1991 года рождения обнаружили в доме без признаков жизни. Мужчину, признав умершим, доставили в районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, рассказали агентству Report медики.

Но в учреждении выяснилось, что он не умер, а находится в коматозном состоянии. Мужчину немедленно доставили в Джалилабадскую центральную районную больницу и поместили в реанимационное отделение. Ему был поставлен диагноз механическая асфиксия.

Состояние пациента остается тяжелым, обстоятельства инцидента выясняются, уточнили в управлении территориальных медицинских подразделений.

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