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Мошенники нашли способ получать доступ к чужим SIM‑картам

Источник:
ТАСС
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МВД России выявило мошенническую схему получения доступа к чужим SIM-картам и мобильным банкам под предлогом проверки телефонной линии «представителем компании оператора мобильной связи».

Человеку звонит неизвестный и представляется инженером компании оператора сотовой связи, рассказали ТАСС в МВД. Затем звонивший говорит о необходимости проверки телефонной линии и просит нажать, например, #90, #09 или любую другую комбинацию цифр и символов.

«Ни в коем случае не стоит нажимать предложенную комбинацию цифр или символов, иначе мошенники получат доступ к вашей SIM-карте и будут делать звонки за ваш счет», — подчеркнули в МВД. Таким образом аферисты смогут также получить доступ к мобильному банку, пояснили в ведомстве.

При поступлении таких звонков нужно «сразу нажимать клавишу отбой и незамедлительно заканчивать разговор», призвали россиян в МВД.

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