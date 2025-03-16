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Овечкин забил 887‑й гол и вплотную приблизился к рекорду Гретцки

Источник:
Sibnet.ru
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Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Сан-Хосе Шаркс» забил свою 887-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до семи голов.

Встреча «Вашингтон Кэпиталз» и «Сан-Хосе Шаркс» закончилась со счетом 5:1 в пользу команды из столицы США. Овечкин отличился на 50-й минуте матча. Российский форвард забил 887-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.

До рекорда лучшего снайпера в истории НХЛ канадца Гретцки (894 гола) Овечкину остается всего семо шайб.

До конца регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги клубу «Вашингтон Кэпиталз» осталось провести 15 матчей.

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