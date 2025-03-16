Трамп пообещал наслать на хуситов «адские муки»

Президент США Дональд Трамп приказал американским вооруженным силам приступить к нанесению мощных ударов по йеменским хуситам.

«Я приказал ВС США приступить к решительным и мощным действиям против йеменских террористов: хуситов», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

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По его словам, хуситы обстреливают суда, самолеты, беспилотники. «Вы должны прекратить атаки сегодня же. В противном случае вас ждут такие адские муки, каких вы еще не испытывали», — обратился Трамп к хуситам.

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что авиаудары США по не останутся без ответа. «Наши йеменские вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией», — предупредило движение.