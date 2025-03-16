Зеленский утвердил группу по мирным переговорам

Президент Владимир Зеленский утвердил состав переговорной группы по урегулированию конфликта, следует из опубликованного распоряжения главы государства.

Группа сформирована «для взаимодействия с международными партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира», говорится в документе.

Переговорную группу возглавил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. Кроме того, в переговорную группу вошли министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы офиса президента Павел Палиса.

На переговорах 11 марта в Саудовской Аравии украинская делегация была представлена в аналогичном составе. При этом Ермак в качестве главы группы теперь уполномочен по согласованию с Сибигой вносить изменения в состав делегации и привлекать экспертов.