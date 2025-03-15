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Поднадзорный Павел Дуров покинул Францию

Источник:
Sibnet.ru
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул Францию и отправился в Дубай, решение принято следственным судьей.

Бизнесмен вылетел из аэропорта Ле-Бурже, который располагается недалеко от Парижа, написало AFP со ссылкой на собственный источник. Ранее Дуров направил соответствующую просьбу об изменении судебного надзора.

Дуров 24 августа прошлого года был задержан во Франции, предпринимателя направили в суд, где следователь предъявил ему обвинения по шести пунктам из-за отказа мессенджера сотрудничать с французскими властями.

В частности, власти Франции вменили Дурову соучастие в предоставлении цифровых инструментов для распространения детской порнографии, торговли наркотиками и совершения мошеннических действий. Ему грозит десятилетний тюремный срок.

По решению следственного судьи предприниматель был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 миллионов евро. Также ему предписано дважды в неделю являться в полицейский участок и запрещено покидать территорию Франции.

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