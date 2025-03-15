Ozon и Wildberries предупредили за слишком низкие цены

Федеральная антимонопольная служба России потребовала от маркетплейсов Ozon и Wildberries обосновать внутренние механизмы автоматических акций, которые устанавливают скидки на товары за счет продавца или самого маркетплейса.

Ранее Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) пожаловалась в антимонопольную службу на маркетплейсы, которые якобы искусственно занижают цену товаров, продавая их ниже себестоимости.

РАТЭК посчитала, что в результате такой политики крупных маркетплейсов создаются неконкурентные условия для розницы. Из-за этого продажи в магазинах оффлайн в последнее время упали на 16%.

Теперь Ozon и Wildberries должны до конца марта предоставить антимонопольной службы «прозрачные и понятные механизмы акций». При наличии оснований служба возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства, предупредило ведомство.