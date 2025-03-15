НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Маск отправит на Марс человекоподобного робота Optimus

Источник:
Sibnet.ru
281 1

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отправит на Марс человекоподобного робота Optimus. Он полетит на Красную планету на космическом корабле Starship.

Маск анонсировал миссию на своей странице в социальной сети X. По его словам, старт полета запланирован на конец 2026 года, однако еще может быть перенесен. «Более вероятная дата — 2031 год»,— уточнил предприниматель.

Он также отметил, что в случае успеха миссии с роботом Optimus через три года на Марс полетит человеческий экипаж. Маск не стал уточнять, что будет делать Optimus на Красной планете. Вероятно, что его используют для сбора образцов или съемок.

На пост Маска откликнулся глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который предложил сделать экспедицию на Марс совместной. «Наши умы и технологии должны служить славе человечества, а не его разрушению», — подчеркнул он.

Еще по теме
Следы древней катастрофы нашли на Сатурне
Китай запустит космическую солнечную электростанцию
Неопознанный объект заметили над Киевом перед взрывом. ВИДЕО
Кровавое лунное затмение: когда и где смотреть
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Киев потребовал от США гарантий ядерного удара по России
Украина согласилась на прекращение огня
Матвиенко призвала сократить прием в вузы Москвы из провинции
Создан лазер мощностью в миллион атомных электростанций
Обсуждение (1)
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Пять приемов расположить к себе людей
Как научиться стриптизу за один раз. ВИДЕО
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

scorpion2777

Всех навстречу к Бандере, ганулка одесский уже отправился.

ecima

А ВСУ щадили военных РФ? Клин клином вышибают!

Kukuh88

Не американские ли там наемники сидят, что он так рьяно за перемирие схватился?

Qprovessional

ага в годовом, 10% в месяц я поверю