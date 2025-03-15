Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отправит на Марс человекоподобного робота Optimus. Он полетит на Красную планету на космическом корабле Starship.

Маск анонсировал миссию на своей странице в социальной сети X. По его словам, старт полета запланирован на конец 2026 года, однако еще может быть перенесен. «Более вероятная дата — 2031 год»,— уточнил предприниматель.

Он также отметил, что в случае успеха миссии с роботом Optimus через три года на Марс полетит человеческий экипаж. Маск не стал уточнять, что будет делать Optimus на Красной планете. Вероятно, что его используют для сбора образцов или съемок.

На пост Маска откликнулся глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который предложил сделать экспедицию на Марс совместной. «Наши умы и технологии должны служить славе человечества, а не его разрушению», — подчеркнул он.