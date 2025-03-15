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Apple AirPods получат функцию синхронного перевода

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Apple внедрит в фирменные наушники AirPods функцию перевода разговора на другой язык в режиме реального времени.

Данная возможность появится в следующей версии программного обеспечение AirPods, которое должно выйти в конце этого года. Проект будет привязан к предстоящему большому обновлению iOS 19, написало издание Bloomberg со ссылкой на анонимный источник внутри компании.

Функция будет работать следующим образом — при телефонном разговоре собеседников на разных языках iPhone в режиме реального времени станет перегодить диалог и передавать на AirPods

Отмечается, что разработчики постоянно добавляют в AirPods новые функции через обновления программного обеспечения, поэтому пользователям не нужно покупать новые наушники, чтобы воспользоваться улучшениями.

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Топ комментариев

scorpion2777

Всех навстречу к Бандере, ганулка одесский уже отправился.

ecima

А ВСУ щадили военных РФ? Клин клином вышибают!

Kukuh88

Не американские ли там наемники сидят, что он так рьяно за перемирие схватился?

Qprovessional

ага в годовом, 10% в месяц я поверю