Apple AirPods получат функцию синхронного перевода

Компания Apple внедрит в фирменные наушники AirPods функцию перевода разговора на другой язык в режиме реального времени.

Данная возможность появится в следующей версии программного обеспечение AirPods, которое должно выйти в конце этого года. Проект будет привязан к предстоящему большому обновлению iOS 19, написало издание Bloomberg со ссылкой на анонимный источник внутри компании.

Функция будет работать следующим образом — при телефонном разговоре собеседников на разных языках iPhone в режиме реального времени станет перегодить диалог и передавать на AirPods

Отмечается, что разработчики постоянно добавляют в AirPods новые функции через обновления программного обеспечения, поэтому пользователям не нужно покупать новые наушники, чтобы воспользоваться улучшениями.