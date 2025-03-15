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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Началось разминирование Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска приступили к разминированию освобожденных от ВСУ территорий в Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

Инженерные войска приступили к разминированию с целью восстановления социально значимых объектов и объектов инфраструктуры, необходимых для налаживания мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе, говорится в сообщении.

Российские бойцы будут разминировать жилые дома, сельхозугодия, газопроводы и котельные, линии электропередачи и связи, дороги и мосты. Саперам предстоит большая работа, поскольку противник применял различные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО.

«Инженерными подразделениями обнаружены запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах», — уточнило ведомство.

Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Местность при этом минируют дистанционно.

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