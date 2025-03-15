США предрекли Европе «цивилизационное самоубийство»

Европейские страны рискуют «совершить цивилизационное самоубийство», не справляясь с контролем своих границ и ограничивая свободу слова граждан, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Европе угрожает цивилизационное самоубийство. Они либо не способны, либо не хотят контролировать свои границы», — сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News, отметив при этом, что протестующим против мигрантов гражданам ограничивают свободу слова.

Политик призвал страны Евросоюза уважать выступающих против неконтролируемой миграции собственных граждан, особенно в Германии, где на фоне проводимой политики открытых границ сложилась серьезная проблема с мигрантами.

Вэнс также уточнил, что именно протестные настроения привели к избранию Дональда Трампа на пост президента США, а также некоторых европейских политиков.