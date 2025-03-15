Украина испытала ракету «Длинный Нептун»

Украина провела испытание ракеты «Длинный Нептун» с дальностью полета порядка 1 тысячи километров, сообщил в своем телеграм-канале президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, «Длинный Нептун» прошел испытание, которое он также назвал успешным боевым применением. Зеленский подчеркнул, что в ракетной программе страны есть «существенные результаты».

Известно, что «Длинный Нептун» создавался на базе противокорабельной ракеты «Нептун» — дозвукового оружия, предназначенного для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тысяч тонн, а также наземных целей.

В ходе доработок ракете существенно нарастили дальность, а также обеспечили возможность запуска с наземных пусковых установок. Первые версии Нептуна могли поражать цели только на расстоянии около двухсот километров.