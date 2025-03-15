НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина испытала ракету «Длинный Нептун»

Источник:
Sibnet.ru
681 4

Украина провела испытание ракеты «Длинный Нептун» с дальностью полета порядка 1 тысячи километров, сообщил в своем телеграм-канале президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, «Длинный Нептун» прошел испытание, которое он также назвал успешным боевым применением. Зеленский подчеркнул, что в ракетной программе страны есть «существенные результаты».

Известно, что «Длинный Нептун» создавался на базе противокорабельной ракеты «Нептун» — дозвукового оружия, предназначенного для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тысяч тонн, а также наземных целей.

В ходе доработок ракете существенно нарастили дальность, а также обеспечили возможность запуска с наземных пусковых установок. Первые версии Нептуна могли поражать цели только на расстоянии около двухсот километров.

Еще по теме
Захарова поблагодарила Австралию за брошенные ВСУ БТР Bushmaster
Искусственный интеллект получит доступ к ядерному оружию США
Россия заняла третье место в мире по экспорту вооружений
Что случится с Лондоном после удара российской ядерной ракетой
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Киев потребовал от США гарантий ядерного удара по России
Украина согласилась на прекращение огня
Матвиенко призвала сократить прием в вузы Москвы из провинции
Создан лазер мощностью в миллион атомных электростанций
Обсуждение (4)
Картина дня
Украина испытала ракету «Длинный Нептун»
США предрекли Европе «цивилизационное самоубийство»
Семейную ипотеку распространят на «вторичку»
Маск отправит на Марс человекоподобного робота Optimus
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Пять приемов расположить к себе людей
Как научиться стриптизу за один раз. ВИДЕО
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
36
Путин приказал в кратчайшие сроки добить ВСУ в Курской области
35
Трамп попросил Путина пощадить группировку ВСУ
22
Украина согласилась на прекращение огня
22
Песков объяснил появление Путина в военной форме
20
Захарова поблагодарила Австралию за брошенные ВСУ БТР Bushmaster