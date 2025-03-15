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Telegram начнет замораживать пользователей-нарушителей

Источник:
Sibnet.ru
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Telegram получит новую функцию «заморозки» аккаунтов пользователей, нарушивших правила мессенджера. Изменения уже появились в исходном коде программы для macOS и стороннего клиента Unigram.

Согласно данным, пользователи с ограниченными аккаунтами смогут пользоваться мессенджером в режиме «чтения» — без возможности отправки сообщений или совершения иных действий, написал канал Telegram Info.

Обжаловать «заморозку» можно будет через специализированного бота SpamBot. Однако если в течение установленного времени пользователь не добьется снятия санкций, его аккаунт будет окончательно удален.

Функция пока находится в процессе разработки, поэтому не исключено, что после официального выхода правила ее использования будут скорректированы. Предположительно, что замороженные аккаунты будут помечаться специальным статусом.

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Топ комментариев

scorpion2777

Всех навстречу к Бандере, ганулка одесский уже отправился.

ecima

А ВСУ щадили военных РФ? Клин клином вышибают!

Kukuh88

Не американские ли там наемники сидят, что он так рьяно за перемирие схватился?

Qprovessional

ага в годовом, 10% в месяц я поверю