Telegram начнет замораживать пользователей-нарушителей

Telegram получит новую функцию «заморозки» аккаунтов пользователей, нарушивших правила мессенджера. Изменения уже появились в исходном коде программы для macOS и стороннего клиента Unigram.

Согласно данным, пользователи с ограниченными аккаунтами смогут пользоваться мессенджером в режиме «чтения» — без возможности отправки сообщений или совершения иных действий, написал канал Telegram Info.

Обжаловать «заморозку» можно будет через специализированного бота SpamBot. Однако если в течение установленного времени пользователь не добьется снятия санкций, его аккаунт будет окончательно удален.

Функция пока находится в процессе разработки, поэтому не исключено, что после официального выхода правила ее использования будут скорректированы. Предположительно, что замороженные аккаунты будут помечаться специальным статусом.