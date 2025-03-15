Теннисистка Мирра Андреева вышла в финал крупного турнира

Россиянка Мирра Андреева обыграла представительницу Польши Игу Швентек в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации в Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась со счетом 7:6, 1:6, 6:3 в пользу Андреевой. Швентек была посеяна на турнире под вторым номером. В финале Андреева сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии.

17-летняя Андреева стала пятой в истории финалисткой турнира в Индиан-Уэллсе младше 18 лет. Ранее подобного достижения добивались Моника Селеш, Мартина Хингис, Серена Уильямс и Ким Клейстерс.

Андреева занимает 11-е место в мировом рейтинге. На счету спортсменки два титула WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта, призовой форд составил более 8,9 миллиона долларов Действующей победительницей турнира является Швентек. Из россиянок соревнования выигрывали Мария Шарапова (2006, 2013), Вера Звонарева (2009) и Елена Веснина (2017).