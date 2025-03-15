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Семейную ипотеку распространят на «вторичку»

Источник:
Sibnet.ru
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Льготная программа семейной ипотеки с 1 апреля 2025 года распространится на вторичное жилье в регионах с низким уровнем жилищного строительства, сообщила пресс-служба Минфина.

Новые условия распространятся на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов. Решение направлено на улучшение жилищных условий семей, живущих в населенных пунктах, где новое жилье практически не строится, отметило ведомство.

Приобрести квартиру на вторичном рынке на льготных условиях по ставке до 6% годовых смогут семьи, в которых есть ребенок в возрасте до шесть лет включительно, и только один раз. Купить жилье на вторичном рынке можно в многоквартирном доме не старше 20 лет.

Действие программы семейной ипотеки расширено по поручению президента Владимира Путина, которое было дано 20 декабря 2024 года на совещании с правительством. Глава государства исключил вероятность негативного влияния такой меры на деятельность строительных компаний.

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scorpion2777

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Kukuh88

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Qprovessional

ага в годовом, 10% в месяц я поверю