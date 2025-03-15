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США построят огромный ледокольный флот

Источник:
Sibnet.ru
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США рассматривают Арктику как зону своих интересов и обеспокоены успехами России в освоении этого региона. Именно поэтому Вашингтон запустил масштабный проект по строительству 48 ледоколов.

Нехватка собственного ледокольного флота, необходимого для эффективной работы в арктических условиях, является ключевым фактором, побудившим американское руководство к реализации программы, рассказал РИА Новости источник в судостроительной отрасли России.

Президент США Дональд Трамп заявил о планах заказа строительства 48 ледоколов, напомнив о значительном превосходстве России в количестве ледокольного флота. Он подчеркнул важность арктических маршрутов.

В составе российской национальной группировки сейчас 42 ледокола, в том числе 34 дизель-электрических и восемь атомных. Также Россия продолжает строительство атомоходов проекта 22220 «Чукотка» и «Ленинград» и самого мощного ледокола в мире проекта 10510 «Лидер».

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Политика #Мир
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