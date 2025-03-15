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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Представлена новая игра франшизы Silent Hill

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Konami в ходе презентации Silent Hill Transmission представила игру Silent Hill f, которая станет следующей основной частью легендарной франшизы. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

Действие Silent Hill f развернется в 1960-х в городе Эбисугаока. Он внезапно оказывается окутан таинственным туманом и превращается в кошмар. Игроки выступят в роли Хинако Симидзу — девушки, которая в ходе событий была обычным подростком.

После того, как город начал меняться, ее жизнь кардинально изменилась. Школьнице предстоит исследовать город и решать головоломки, сражаясь с пугающими врагами. Кроме этого, ей будет необходимо принимать сложные решения.

«Хотя Silent Hill f сохраняет ключевые элементы психологического хоррора, характерные для серии, мы решили бросить себе вызов, перенеся действие игры в Японию и опираясь на соответствующие темы», — пояснил продюсер серии Silent Hill Мотои Окамото.

Сценарием и проработкой мира в Silent Hill f занимался Рюкиси07 — японский писатель, наиболее известный своими визуальными новеллами в жанре хоррора и психологического триллера. Некоторые музыкальные композиции для игры написал знаменитый Акира Ямаока.

Релиз игры состоится на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Согласно странице в Steam, в Silent Hill f будет поддержка русских субтитров. При этом сроки релиза пока неизвестны.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

scorpion2777

Всех навстречу к Бандере, ганулка одесский уже отправился.

ecima

А ВСУ щадили военных РФ? Клин клином вышибают!

Kukuh88

Не американские ли там наемники сидят, что он так рьяно за перемирие схватился?

Qprovessional

ага в годовом, 10% в месяц я поверю