Лукашенко заявил, что Белоруссия не войдет в состав России

Белоруссия в ближайшее время не войдет в состав России, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации.

«Все подходят по-старинке и в Белоруссии, и в России. Вот союз Белоруссии и России, Союзное государство, где оно, когда это будет? А что вы хотите, что когда будет? Когда Россия войдет в состав Белоруссии или наоборот — Белоруссия в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что «если мы будем ломиться в эту дверь, мы погубим все, что мы сделали».

«Наша с вами историческая миссия сегодня на основании того, что, вот я факты некоторые называл, сделать процесс белорусско-российской интеграции необратимым. Мы этот путь пройдем достойно», — подчеркнул Лукашенко.