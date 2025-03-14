Путин передал посланнику Трампа «сигналы»

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в четверг, 13 марта встретился с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин принял Уиткоффа в Кремле поздно вечером. Представитель Вашингтона передал «дополнительную информацию» российской стороне, а Путин, в свою очередь, передал через Уиткоффа «дополнительные сигналы» для Дональда Трампа, приводит РБК слова Пескова.

Он также прокомментировал слова советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца о том, что перспективы урегулирования конфликта на Украине можно воспринимать с «осторожным оптимизмом».

«Безусловно, есть основание испытывать осторожный оптимизм», — сказал пресс-секретарь российского президента, отметив, что еще «многое предстоит сделать».

Ранее Трамп заявил, что слова Путина о перемирии на Украине «были многообещающими, но не были полными».