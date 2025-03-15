Археологи изучили останки Ноева ковчега. ФОТО

Международная исследовательская группа сделала новое открытие на территории Восточной Турции, на месте возможного последнего пристанища легендарного Ноева ковчега.

Согласно Библии, Ноев ковчег спас человечество и всех животных от неминуемой гибели во время древнего потопа. Археологи из группы «Гора Арарат и Ноев ковчег» провели анализ почвы и горных пород в районе формации Дурупинар и обнаружили признаки древнего наводнения.

«Анализ образцов грунта показал наличие морских отложений и остатков моллюсков возрастом от трех с половиной до пяти тысяч лет», — цитирует отчет исследователей издание Ancient Origins. Это подтверждает гипотезу о крупном наводнении.

Формация Дурупинар была впервые обнаружена в 1948 году на высоте около 2 тысяч метров вблизи от горы Арарат. Уже тогда необычная форма и размеры объекта стали поводом для разговоров о его связи с Ноевым ковчегом.

Однако многие археологи считают, что Дурупинар имеет природное происхождение. Нахождение следов мощного потопа повышает вероятность того, что объект все-таки может иметь связь с легендарным ковчегом.