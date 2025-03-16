НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Новые данные о размерах мегалодонов поразили ученых

Источник:
Sibnet.ru
226 0

Международная группа ученых из США, Японии, Австрии и других стран пришла к выводу, что гигантские доисторические акулы — мегалодоны — были значительно крупнее, чем считалось ранее.

Мегалодоны, правившие океанами 20–3,6 миллиона лет назад, до сих пор остаются загадкой для науки. Полные скелеты этих акул не сохранились, поэтому ученые основывают свои выводы на окаменелостях зубов, позвонков и чешуи.

Самый крупный из найденных фрагментов — 11-метровый участок позвоночника — позволил исследователям предположить, что мегалодоны могли быть значительно крупнее, чем считалось ранее, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в журнале Palaeontologia Electronica (PaleoElectron).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛох-несское чудовище: плезиозавр или бегемот?

Самый крупный из найденных позвонков мегалодона имеет диаметр 23 сантиметра, что указывает на то, что некоторые особи вырастали почти до 25 метров — на 4,5 метра больше более ранних оценок, считают ученые.

Это значит, что взрослый мегалодон был длиннее двух пассажирских автобусов, поставленных друг за другом. Своими размерами хищник лишь немного уступал современному синему киту (25-30 метров) — крупнейшему животному на Земле. 

Еще по теме
Белые дыры внутри черных назвали «трансформаторами времени»
Аномалии зрения нашли у киберспортсменов
Археологи изучили останки Ноева ковчега. ФОТО
Кошачий сон оказался идеальным для ученых
смотреть все
Наука #Наука #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Киев потребовал от США гарантий ядерного удара по России
Украина согласилась на прекращение огня
Создан лазер мощностью в миллион атомных электростанций
Матвиенко призвала сократить прием в вузы Москвы из провинции
Обсуждение (0)
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Пять приемов расположить к себе людей
Как научиться стриптизу за один раз. ВИДЕО
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
36
Путин приказал в кратчайшие сроки добить ВСУ в Курской области
36
Трамп попросил Путина пощадить группировку ВСУ
24
Макрон пригрозил отправить войска на Украину без согласия России
22
Украина согласилась на прекращение огня
22
Песков объяснил появление Путина в военной форме