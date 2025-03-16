Международная группа ученых из США, Японии, Австрии и других стран пришла к выводу, что гигантские доисторические акулы — мегалодоны — были значительно крупнее, чем считалось ранее.

Мегалодоны, правившие океанами 20–3,6 миллиона лет назад, до сих пор остаются загадкой для науки. Полные скелеты этих акул не сохранились, поэтому ученые основывают свои выводы на окаменелостях зубов, позвонков и чешуи.

Самый крупный из найденных фрагментов — 11-метровый участок позвоночника — позволил исследователям предположить, что мегалодоны могли быть значительно крупнее, чем считалось ранее, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в журнале Palaeontologia Electronica (PaleoElectron).

Самый крупный из найденных позвонков мегалодона имеет диаметр 23 сантиметра, что указывает на то, что некоторые особи вырастали почти до 25 метров — на 4,5 метра больше более ранних оценок, считают ученые.

Это значит, что взрослый мегалодон был длиннее двух пассажирских автобусов, поставленных друг за другом. Своими размерами хищник лишь немного уступал современному синему киту (25-30 метров) — крупнейшему животному на Земле.