Космическая вода изменила взгляды на возникновение жизни

Ученые обнаружили следы воды в космосе, датируемые периодом всего в 100-200 миллионов лет после Большого взрыва. Это значительно раньше, чем предполагалось ранее, что кардинально меняет представления о возникновении жизни.

Открытие сделала команда астрофизиков под руководством Дэниела Уэйлена, результаты исследования были опубликованы журналом Nature Astronomy. Исследователи утверждают, что молекулы воды появились в космосе гораздо раньше, чем считалось до сих пор.

Согласно большинству популярных теорий, первая вода появилась в период формирования планет. Однако астрофизики обнаружили водяной пар в газовых облаках, возраст которых составлял всего 100-200 миллионов лет после Большого взрыва.

Вода образовалась в результате реакции кислорода с водородом. При этом кислород выделялся при взрывах сверхновых звезд третьего поколения, в ходе наблюдений были выделены два типа сверхновых: с коллапсом ядра и с парной нестабильностью.

Открытие значительно расширяет представления о возможностях зарождения жизни во Вселенной. В частности, появление воды на ранних этапах формирования космоса увеличивает шансы на нахождение внеземных цивилизаций.