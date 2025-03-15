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Аномалии зрения нашли у киберспортсменов

Источник:
Sibnet.ru
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Зрительная система киберспортсменов приспосабливается к нагрузкам в три раза хуже, чем у обычных пользователей компьютеров, выяснили ученые Тамбовского государственного университета.

Киберспортсмены профессионально проводят за компьютерами до 11 часов в сутки с высокой степенью сосредоточенности. В результате их глаза адаптируются к нагрузкам в три раза менее эффективно, чем у обычных пользователей.

«У обычных пользователей напряжение глазных мышц при увеличении нагрузки растет втрое. У киберспортсменов этот показатель составляет около 100%», — рассказала доцент ТГУ Светлана Шутова в интервью ТАСС.

В исследовании было выявлено, что у киберспортсменов также чаще возникают спазмы глазных мышц (73% против 50% у обычных пользователей). Это связано с чрезмерными нагрузками на глаза.

Ученые на основе проведенных исследований планируют запатентовать метод оценки нарушений способность глаз фокусироваться на объектах на разном расстоянии.

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Наука #Наука #Здоровье
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