Депутат ЛДПР представил новый законопроект о зарплате домохозяйкам

Домохозяйки будут получать зарплату в размере прожиточного минимума, выплату надо подтверждать каждый полгода, следует из законопроекта, разработанного главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым (ЛДПР).

Госдума в 2020 году уже рассматривала подобный законопроект и отклонила его. В нем не были определены источники финансирования, выплату предлагали сделать на уровне МРОТ, что не соответствовало законодательству.

«Судя по мощной обратной связи, тема остается по-прежнему актуальной. Мы учли все возражения и формальные претензии к прежней редакции и доработали текст», — написал Нилов в телеграм-канале.

«Согласно законопроекту, ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте РФ», — цитирует ТАСС пояснительную записку.

Ведение домашнего хозяйства — это работы по дому (приготовление пищи, стирка, шитье, вязание, уход за одеждой, обувью, уборка квартиры), затраты времени на покупку продуктов, непродовольственных товаров и услуг, а также уход за детьми, достигшими возраста 1,5 лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, за престарелыми родителями, нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе.

Выплату назначат только при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе. Она ограничена по времени — шесть месяцев, затем снова нужно подавать заявление. Также есть ограничения для граждан, которые недавно приобрели гражданство РФ.

Прожиточный минимум в России в 2025 году составляет 17,7 тысячи рублей на душу населения, 19,3 тысячи для трудоспособных людей. Самый высокий прожиточный минимум на Чукотке: в 2025 году он 46,3 тысячи рублей. Самый низкий в Липецкой области — 14,7 тысячи рублей.