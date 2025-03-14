Посольство России в Австралии доведет до австралийской общественности информацию о том, что брошенные ВСУ бронетранспортеры Bushmaster отлично послужат российской армии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат в своем телеграм-канале поделилась опубликованным телеканалом «Соловьев.Live» видеороликом, где российские военные благодарят Австралию за новые образцы техники, брошенные ВСУ в Курской области.

«Наше посольство в Канберре обязательно доведет эту информацию до широкой австралийской общественности. И что министерство обороны у них хорошее, и что машины еще лучше», — сказала Захарова.

С начала специальной военной операции Австралия направила Вооруженным силам Украины несколько партий вооружений, в том числе бронетранспортеры Bushmaster.