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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Захарова поблагодарила Австралию за брошенные ВСУ БТР Bushmaster

Источник:
Sibnet.ru
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Посольство России в Австралии доведет до австралийской общественности информацию о том, что брошенные ВСУ бронетранспортеры Bushmaster отлично послужат российской армии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат в своем телеграм-канале поделилась опубликованным телеканалом «Соловьев.Live» видеороликом, где российские военные благодарят Австралию за новые образцы техники, брошенные ВСУ в Курской области.

«Наше посольство в Канберре обязательно доведет эту информацию до широкой австралийской общественности. И что министерство обороны у них хорошее, и что машины еще лучше», — сказала Захарова.

БТР Bushmaster в Вооруженных силах Украины
БТР Bushmaster в Вооруженных силах Украины
Фото: Світлана Кирган/Інформаційне агентство АрміяInform / CC BY-SA 4.0

С начала специальной военной операции Австралия направила Вооруженным силам Украины несколько партий вооружений, в том числе бронетранспортеры Bushmaster. 

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Оборона #Оружие #Военная политика
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