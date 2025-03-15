Кошачий сон оказался идеальным для ученых

Ученые в своих исследованиях сна чаще всего используют кошек из-за четко выраженных фаз, рассказал сомнолог и главный научный сотрудник Южного научного центра РАН Евгений Вербицкий на форуме «Сон-2025».

По его словам, наблюдение за кошками помогает изучать нарушения сна у людей, а также лучше понимать различные процесс, связанные с отдыхом. Кроме кошек, в исследованиях также используются кролики, передает слова Вербицкого агентство ТАСС.

Так, ученые выяснили, что отсутствие медленного сна у кошек приводит к замедлению синтеза белков, необходимых для нормального функционирования организма. Вербицкий подчеркнул роль сна в выработке белков, в том числе для образования слизистых оболочек.

Форум «Сон-2025» стал площадкой для обсуждения проблем исследования и лечения нарушений сна. В нем приняли участие более тысячи специалистов.