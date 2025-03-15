Микропластик признали угрозой для мировых запасов еды

Загрязнение микропластиком снижает урожайность сельскохозяйственных культур, что может привести к росту мирового голода, выяснили ученые.

Результаты наблюдений показали, что микропластик в почве и воде снижает фотосинтез растений, что приводит к потерям урожая, следует из опубликованной журналом PNAS статьи исследователей.

По оценкам ученых, потери пшеницы, риса и кукурузы из-за микропластика сейчас составляют от 4% до 14% от общего урожая. К 2040 году, если ситуация не изменится, число голодающих из-за падения урожайности может увеличиться на 400 миллионов человек.

Микропластик блокирует доступ солнечного света к растениям, нарушает водный баланс в почве и выделяет токсины, снижающие уровень хлорофилла. Это делает растения слабее и менее урожайными.

Сильнее всего может пострадать Азия, где потери урожая могут достигнуть 177 миллионов тонн в год. В Европе больше всего пострадает пшеница, а в США — кукуруза. Однако проблема в целом затронет весь мир, предупреждают исследователи.