Эксперт рассказал о вреде цельнозернового хлеба и свежевыжатого сока

Рейтинг полезных продуктов возглавляют цельнозерновой хлеб и свежевыжатые соки, но они в некоторых случаях могут быть вредными, рассказал тренер и нутрициолог Артем Опальницкий.

«Цельнозерновой хлеб часто не так полезен: современная пшеница генетически модифицированная для увеличения урожайности, менее питательна и может вызывать различные воспаления, повышать уровень холестерина и не подходит людям с непереносимостью глютена», — пояснил «Известиям» Опальницкий.

По его словам, свежевыжатые соки также не всегда лучший выбор: при их изготовлении уничтожаются полезные пищевые волокна, а от самих фруктов остается один лишь сахар. Фруктовый сок содержит такое же количество сахара, как и подслащенный сахаром напиток.

Согласно результатам исследования, каждый третий житель России при выборе продуктов ориентируется на натуральность и витаминную ценность.