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Китайская компания показала робота‑велосипедиста. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Китайская компания AgiBot представила уникального человекоподобного робота Lingxi X2, способного не только ходить и бегать, но и ездить на велосипеде. Характеристики модели были опубликованы на официальном сайте разработчиков.

Создание робота-велосипедиста стало возможным благодаря интеграции современных сенсоров и интеллектуальных алгоритмов, позволяющих роботу ориентироваться в пространстве и координировать движения.

Lingxi X2 — результат современных достижений в области искусственного интеллекта и робототехники. Он способен выполнять сложные действия, например, брать предметы, открывать банки и читать текст.

За работу устройства отвечает передовая модель искусственного интеллекта Genie Operator-1, которая позволяет роботу управлять объектами и выполнять задачи без предварительной подготовки.

Робот высотой 130 сантиметров и массой чуть больше 33 килограммов взаимодействует с людьми, распознавая эмоции по мимике и интонации голоса. Это позволяет ему адекватно реагировать на человеческое поведение, подчеркнули разработчики.

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Топ комментариев

scorpion2777

Всех навстречу к Бандере, ганулка одесский уже отправился.

ecima

А ВСУ щадили военных РФ? Клин клином вышибают!

Kukuh88

Не американские ли там наемники сидят, что он так рьяно за перемирие схватился?

Qprovessional

ага в годовом, 10% в месяц я поверю