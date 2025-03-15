Китайская компания показала робота‑велосипедиста. ВИДЕО

Китайская компания AgiBot представила уникального человекоподобного робота Lingxi X2, способного не только ходить и бегать, но и ездить на велосипеде. Характеристики модели были опубликованы на официальном сайте разработчиков.

Создание робота-велосипедиста стало возможным благодаря интеграции современных сенсоров и интеллектуальных алгоритмов, позволяющих роботу ориентироваться в пространстве и координировать движения.

Lingxi X2 — результат современных достижений в области искусственного интеллекта и робототехники. Он способен выполнять сложные действия, например, брать предметы, открывать банки и читать текст.

За работу устройства отвечает передовая модель искусственного интеллекта Genie Operator-1, которая позволяет роботу управлять объектами и выполнять задачи без предварительной подготовки.

Робот высотой 130 сантиметров и массой чуть больше 33 килограммов взаимодействует с людьми, распознавая эмоции по мимике и интонации голоса. Это позволяет ему адекватно реагировать на человеческое поведение, подчеркнули разработчики.